Губернатор Свердловской области рассказал, когда в регионе отменят масочный режим

Сейчас в области работают 140 кабинетов, где можно вакцинироваться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Свердловской области вновь обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой отменить масочный режим. Аргументом в данном вопросе послужило снижение числа заболевших коронавирусом. На 26 февраля в регионе зафиксировали 182 новых случая инфекции. Также обратившаяся женщина заметила, что работать тренером в помещении, находясь в маске, достаточно сложно физически.

- Мы сейчас вошли в важный период, когда заболеваемость идет на спад, и формируется коллективный иммунитет, - отметил глава региона.

По мнению Евгения Куйвашева снятие ограничительных мер зависит от эффективности прививочной кампании. Сейчас в области работают 140 кабинетов, где можно вакцинироваться. Приоритет отдают уязвимым категориям населения: пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями.