В Екатеринбургской квартире на ВИЗе нашли мертвым сотрудника ЧОПа

На мужчину было оформлено два пистолета: газовый и травматический Фото: Алексей БУЛАТОВ

В жилом доме Екатеринбурга на ВИЗе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. В полицию позвонили родственники погибшего, они пришли навестить его, однако он не открыл им дверь. Сыщики уже установили его личность, им оказался 52-летний местный житель, работавший охранником в ЧОПе.

- ЧП, о котором идёт речь, ориентировочно произошло в период со вчерашнего вчера по утро 25 февраля, а тревожное сообщение о нём в дежурную часть отдела полиции № 9 поступило сегодня, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка полковник Валерий Горелых.

На мужчину было оформлено два пистолета: газовый и травматический. Сыщики не нашли никаких записок. Следственный комитет уже начал проверку, им предстоит выяснить точную причину случившегося.