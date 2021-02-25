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За три дня на дорогах Нижнего Тагила зафиксировано 816 нарушений

В городе провели рейд «Безопасная дорога»
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Сотрудники ГИБДД провели массовый рейд

Сотрудники ГИБДД провели массовый рейд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 по 23 февраля 2021 года в Нижнем Тагиле провели рейд «Безопасная дорога», в ходе которого выявили 816 нарушений ПДД. Об этом пишет TagilCity.ru со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД.

Грубые нарушения во время движения совершили 30 водителей. Они подвергли опасности жизнь и здоровье других участников движения. 11 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, 1 отказался проходить медицинское освидетельствование.

Как выяснилось, 16 человек управляли транспортными средствами, не имея водительских прав. В отношении одного из водителей возбудили уголовное дело, потому что он повторно сел за руль в пьяном виде.