За три дня на дорогах Нижнего Тагила зафиксировано 816 нарушений

Сотрудники ГИБДД провели массовый рейд Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 по 23 февраля 2021 года в Нижнем Тагиле провели рейд «Безопасная дорога», в ходе которого выявили 816 нарушений ПДД. Об этом пишет TagilCity.ru со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД.

Грубые нарушения во время движения совершили 30 водителей. Они подвергли опасности жизнь и здоровье других участников движения. 11 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, 1 отказался проходить медицинское освидетельствование.

Как выяснилось, 16 человек управляли транспортными средствами, не имея водительских прав. В отношении одного из водителей возбудили уголовное дело, потому что он повторно сел за руль в пьяном виде.