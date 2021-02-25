Департамент госжилнадзора Свердловской области нашел нарушения на площадках во время совместной проверки с прокуратурой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент госжилнадзора Свердловской области обнаружил в Екатеринбурге 13 опасных детских и спортивных площадок. Специалисты нашли нарушения во время совместной проверки с прокуратурой.

- Проведены выездные проверочные мероприятия в части соблюдения управляющими организациями лицензионных требований к содержанию детских игровых и спортивных площадок на территории города Екатеринбурга, - рассказали в департаменте.

Публикуем список детских площадок, на которых нашли нарушения.

Фото: скриншот

Прокуратурами районов внесены представления об устранении нарушений в адрес «УЖК «Адом», УК «Территория –Юг», УК «Юг-Энерго» и УК «Академический».