Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Екатеринбурге опубликовали список дворов с опасными детскими площадками

Нарушения нашли в Ленинском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий
Департамент госжилнадзора Свердловской области нашел нарушения на площадках во время совместной проверки с прокуратурой

Департамент госжилнадзора Свердловской области нашел нарушения на площадках во время совместной проверки с прокуратурой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент госжилнадзора Свердловской области обнаружил в Екатеринбурге 13 опасных детских и спортивных площадок. Специалисты нашли нарушения во время совместной проверки с прокуратурой.

- Проведены выездные проверочные мероприятия в части соблюдения управляющими организациями лицензионных требований к содержанию детских игровых и спортивных площадок на территории города Екатеринбурга, - рассказали в департаменте.

Публикуем список детских площадок, на которых нашли нарушения.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Прокуратурами районов внесены представления об устранении нарушений в адрес «УЖК «Адом», УК «Территория –Юг», УК «Юг-Энерго» и УК «Академический».