Специалисты отберут пробы воды и проведут исследования, чтобы установить причину загрязнения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская природоохранная прокуратура проводит проверку из-за слива жидких бытовых отходов в реку Пышма в Белоярском городском округе. Специалисты отберут пробы воды и проведут исследования, чтобы установить причину загрязнения и размер ущерба окружающей среде.

-К проведению надзорных мероприятий прокуратура привлекла специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

- По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.