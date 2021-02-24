Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью загорелась квартира в 10-этажном доме на Ангарской. Спасатели эвакуировали из здания семь человек, из них трое детей. По данным МЧС, в пожаре пострадал один из жильцов.

- Есть пострадавший. На площади два квадратных метра повреждено домашнее имущество в квартире на первом этаже муниципального 10- этажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

С огнем пожарные справились за две минуты. В тушении были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава.