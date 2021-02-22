Из-за чего произошел конфликт между молодыми людьми выясняет следственный комитет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне вечером, 21 февраля, два молодых парня 19 и 23 лет встретились в квартире дома по улице Щорса, 109, чтобы выпить. В какой-то момент у них произошел конфликт, который чуть не закончился трагедией. По версии следствия, 19-летний екатеринбуржец ранил ножом в грудь своего знакомого.

- Сотрудники полиции установили и доставили в территориальный ОВД участников конфликта. По предварительным данным, конфликт между мужчинами носил бытовой характер, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

К счастью, раненому молодому человеку вовремя оказали помощь медики, и он выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело «покушение на убийство».

- Вину в совершении преступления подозреваемый признал, написал явку с повинной, - рассказали в СК по Свердловской области. - В настоящее время по уголовному делу выясняются все точные обстоятельства произошедшего.

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