В Свердловской области в столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» произошла авария, в которой пострадали четыре человека. Выяснилось, что 64-летний водитель Hyundai Accent на перекрестке второстепенной дороги не уступил Ладе Калине, которая ехала по главной дороге, в результате машины столкнулись.

Водителя Hyundai увезли в Белоярскую районную больницу, 55-летний владелец Лады и два пассажира отечественного автомобиля доставлены в городскую больницу Каменска-Уральского. Одним из пострадавших оказался несовершеннолетний: у него диагностировали ушибы грудной клетки.

-Представителями МВД на месте ДТП проведены все необходимые процессуальные действия. Также на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - говорят в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сейчас автоинспекторам предстоит выяснить все обстоятельства и причины аварии.