По заявлению осужденных начальниками учреждений разрешено содержание домашних животных, на всех кошек ветеринарными специалистами заведены ветеринарные паспорта, в которых делаются отметки о ежегодной вакцинации от бешенства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском управлении ГУФСИН опровергли информацию о сжигании кошек в печи в ИК-10 Екатеринбурга. Информация появилась на сайте издания «Ура.ру».

- Данная информация не соответствует действительности. Сотрудники ГУФСИН, осужденные любят домашних животных, заботятся о них, ветеринарные специалисты лечат их, когда это требуется, - говорится в заявлении пресс-службы ГУФСИН.

Также в ведомстве отметили, что По заявлению осужденных начальниками учреждений разрешено содержание домашних животных. Всех кошек каждый год прививают от бешенства.

Вдобавок пресс-служба опубликовала видео спасения одного из животных в исправительной колонии.

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