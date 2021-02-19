В Екатеринбурге кинотеатр «Салют» переделают в детский центр

«Салют» был одним из старейших кинотеатров города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге здание одного из старейших кинотеатров «Салют» станет образовательной площадкой для детских проектов. Еще год назад помещение передали дворцу творчества «Одаренность и технологии», однако из-за пандемии помешали переезду. Однако власти успели выделить деньги на ремонт и оборудование. Финансирование началось в июле 2020 года, и оно продолжается по сей день.

В здании вовсю идет ремонт. Рабочие успели заменить кровлю, очистили все помещения, обновили оборудование.

- Обследование здания показало необходимость переформатирования помещений под требования для занятий с детьми. На март-апрель 2021 года запланированы соответствующие работы: ремонт противопожарной системы, монтаж видеонаблюдения и контроля доступа, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Планируется, что работы завершатся летом 2021 года. А начало работы центра будет зависеть от ограничительных мер, которые ввели во время пандемии.