Половодье в Свердловской области затронет 15 муниципальных образований

По оценке экспертов, половодье будет таким же, как и в 2020 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели Свердловской области готовятся к грядущему весеннему половодью. По оценкам экспертов, в этом году оно затронет жителей 15 муниципальных образований. Среди них Красноуфимск, Ирбит, Махнево, Байкалово, Нижнесергинский и Слободотуринский районы, а также Нижний Тагил, Верхотурье, Каменск-Уральский, Карпинск, Серов, Талица и Туринск.

- Начаты работы по защите мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, - уточняет Иван Павленко, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области. - Планируется распиливать и подрывать лед. Таким образом, 18 мостов в восьми муниципальных образованиях обработаем.

В целом, по оценке экспертов, половодье будет не сильнее, но и не слабее того, какое было весной 2020 года.