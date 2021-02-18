Фото: ПСО Прорыв

В Екатеринбурге волонтеры и сотрудники полиции ищут 14-летнюю школьницу, пропавшую три дня назад. Мирошникова Варвара ушла 16 февраля из дома на Эльмаше.

- Розыском пропавшей занимается отдел полиции номер 14, - рассказали в ПСО Прорыв.

Приметы:

Рост: 173 см.

Телосложение: среднее.

Цвет волос: темные до плеч.

Цвет глаз: голубые.

На момент пропажи была одета: длинный пуховик черного цвета, черный спортивный костюм, желтые ботинки на белой подошве.

Если вы знаете, где может находиться девочка, сообщите в полицию по номеру 8(343)356-42-14, руководителю поискового отряда: 89000440220 или по телефонам, указанным в ориентировке.