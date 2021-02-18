Телефон недоступен: в Нижнем Тагиле ищут мужчину

Мужчину ищет полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле полиция ищет пенсионера Василия Столбова, который проживает на улице Шевченко, который в последний раз выходил на связь с пасынком 3 февраля. Заявление мужчина написал в полицию 10 февраля. Об этом пишет портал TagilCity.ru со ссылкой на МУ МВД «Нижнетагильское».

Сейчас телефон пенсионера недоступен. Стражи порядка выяснили, что он в день пропажи заходил к соседям, он был нетрезв, и поделился своим горем. Позже он вышел из дома и исчез.

Василий Столбов. Фото6 МУ МВД "Нижнетагильское"

В тот день Василий Столбов был одет в черную куртку с капюшоном и черные ботинки. У него худощавое телосложение, рост 170 сантиметров.

Информацию о местонахождении пенсионера можно сообщить по телефонам: 8 3435 97 69 32 или 02.