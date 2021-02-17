Экс-руководитель культуры Екатеринбурга покинула пост директора МХАТ

Татьяна Ярошевская работала в системе управления Екатеринбургом с 1994 по 2019 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший руководитель отрасли культуры Екатеринбурга и управляющий комитета по делам молодежи Татьяна Ярошевская покинула пост исполнительного директора МХАТ имени Максима Горького. Эту должность она получила в сентябре 2019 года после долгих лет работы в столице Урала.

- Исполнительным директором МХАТ имени Максима Горького сегодня на собрании труппы объявлен Олег Михайлов, который ранее занимал должность заместителя исполнительного директора и заведующего труппой, - сообщает пресс-служба московского МХАТА.

Татьяна Ярошевская работала в системе управления Екатеринбургом с 1994 по 2019 год.