В Екатеринбурге бывший полицейский помог задержать грабителей, отобравших телефон у подростка

Подросток владел гаджетом стоимостью 14 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бывший полицейский помог задержать грабителей, которые напали на несовершеннолетнего и отобрали у него мобильный телефон. История произошла 14 февраля, следователи считают, что два местных жителя 29 и 34 лет, будучи нетрезвыми, заставили 17-летнего подростка отдать им гаджет стоимостью 14 тысяч рублей. При этом аргументом в споре стало применение физической силы. Восстановить справедливость сумел бывший полицейский, который выгуливал собаку и заметил, что между тремя людьми происходит явный конфликт.

- Неравнодушный гражданин обратился к этим мужчинам с вопросом о том, что им нужно от несовершеннолетнего. Сам подросток пояснил ему, что незнакомцы только что отобрали у него телефон. После этого бывший полицейский решил задержать возможных грабителей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Свидетелями разговора на повышенных тонах стали сотрудники уголовного розыска при исполнении. Оперативники задержали горе-грабителей и доставили их местный отдел полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».