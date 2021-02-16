Заксобрание Свердловской области ужесточило правила проведения митингов в регионе

Министерство общественной безопасности теперь имеет право переносить последний день официального ответа активистам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты заксобрания Свердловской области внесли поправки в региональный закон о проведении публичных мероприятий, в котором ужесточили правила проведения митингов в регионе. Теперь после отказа в проведении митинга или шествия, в министерстве общественной безопасности должны предлагать активистам где и когда можно повести такое мероприятие.

Кроме того, согласно принятым изменениям, министерство общественной безопасности теперь имеет право переносить последний день официального ответа активистам, заявившим о проведении акции, на понедельник, если этот день выпадает на воскресенье или нерабочий праздничный день.