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Общество

Заксобрание Свердловской области ужесточило правила проведения митингов в регионе

Депутаты расширили полномочия областного министерства общественной безопасности
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Министерство общественной безопасности теперь имеет право переносить последний день официального ответа активистам

Министерство общественной безопасности теперь имеет право переносить последний день официального ответа активистам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты заксобрания Свердловской области внесли поправки в региональный закон о проведении публичных мероприятий, в котором ужесточили правила проведения митингов в регионе. Теперь после отказа в проведении митинга или шествия, в министерстве общественной безопасности должны предлагать активистам где и когда можно повести такое мероприятие.

Кроме того, согласно принятым изменениям, министерство общественной безопасности теперь имеет право переносить последний день официального ответа активистам, заявившим о проведении акции, на понедельник, если этот день выпадает на воскресенье или нерабочий праздничный день.