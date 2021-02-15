В Березовском мужчина получил 15 лет колонии за изнасилование собственных детей

Мужчина проведет в колонии строгого режима 15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском вынесли приговор местному жителю Анару Екаеву, которого подозревали в насильственных действиях сексуального характера в отношении собственных детей, также его обвиняли в истязаниях. Его жертвами стали два сына и дочь.

- Кроме того, обвиняемый должен будет заплатить компенсацию морального вреда: всего 1,1 миллиона рублей на троих детей, - сообщают в Березовском городском суде.

В суд дело попало еще летом 2020 года. После ряда заседаний судья вынес окончательный приговор: мужчина проведет в колонии строгого режима 15 лет. Также ему зачтется срок, который он провел под стражей во время следствия.