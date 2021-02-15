Звонили из полиции: в Екатеринбурге мошенники убедили девушку перевести им больше двух миллионов

Девушка перевела деньги мошенникам на "защищенные" счета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге очередной жертвой телефонных мошенников стала 27-летняя девушка. Екатеринбурженка поверила звонившим, представляющихся то сотрудниками банка, то правоохранительных органов и перевела им на якобы защищенные счета 2,6 миллионов рублей.

- Звонивший сообщил девушке о том, что неизвестные пытаются снять с ее платежной карты денежные средства, а также сменить номер телефона, к которому привязано online-приложение банка, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Затем девушке позвонил «сотрудник полиции» и сказал, что по факту мошеннических операций с ее счетом якобы возбуждено уголовное дело, и необходимо следовать всем указаниям представителей банка, и никому не говорить о проводимом расследовании. После этого девушку вновь соединили с мужчиной, представившимся ранее сотрудником банка, который заявил, что на девушку кто-то пытается оформить кредит. Чтобы помешать выдуманным мошенникам, настоящие сказали, что девушке нужно перевести ее сбережения на «резервный» счет, что она и сделала. Так екатеринбурженка лишилась 400 тысяч.

Еще 2,2 миллиона она взяла в кредит. Всю сумму она перевела мошенникам после того как они убедили ее, что это нужно сделать, чтобы злоумышленники не могли воспользоваться ее кредитным лимитом. Сейчас мошенников разыскивают сотрудники уголовного розыска.

Отметим, что по данным ГУ МВД России по Свердловской области только за 2020 год в регионе совершено 8 910 подобных преступлений, что на 39,3% больше, чем в 2019 году. Среди них, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий - 6 357, что на 76,3% больше по сравнению с аналогичным периодом.

- В очередной раз предупреждаем граждан о том, что нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета, - обратились к свердловчанам в УМВД России по Екатеринбургу. - При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка или правоохранительных органов заставить сделать перевод или сообщить пароли от банковской карты, или оформить кредит необходимо немедленно закончить разговор и сообщить по официальным телефонам клиентской поддержки, которые указаны на обратной стороне банковской карты либо на сайте кредитной организации. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником - незамедлительно обращайтесь в полицию.