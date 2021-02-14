В Екатеринбурге в акции с фонариками принял участие Евгений Ройзман

Евгений Ройзман на несколько минут вышел на крыльцо своего дома на улице Белинского. Фото: Facebook политика

В День всех влюбленных 14 февраля 2021 года Екатеринбург присоединился с акции с фонариками. Жители, в основном молодежь, выходили во дворы и на несколько минут зажигали фонарики.

Во флешмобе принял участие и политик, историк, общественный деятель Евгений Ройзман.

Вечером он вышел на крыльцо Музея невьянской иконы вместе с супругой и несколько минут простоял с зажженным фонариком, а после этого сделал пост в социальных сетях.

- Любовь сильнее страха, а свет сильнее тьмы, - написал в частности политик.