В Кушве прокуратура выбила зарплату рабочим кирпичного завода

Деньги рабочие получили только после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Кушва Свердловской области 53 работника местного Кирпичного завода не могли получить зарплату за ноябрь 2020 года. Позже деньги рабочим выплатили, но оставили без компенсации за несвоевременно выплаченный заработок.

Ситуацию удалось уладить после того, как в нее вмешалась прокуратура.

- Надзорное ведомство направило в суд 53 заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, которые суд удовлетворил, - рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также ведомство после проверки внесла в адрес директора «Кушвинского кирпичного завода» представление, потребовав устранить нарушения закона. В итоге предприятие оштрафовали на 30 тысяч рублей, а его директора на 10 тысяч рублей.

- Задолженность по зарплате за ноябрь 2020 года в сумме 2,7 миллиона рублей погашена в полном объеме. Кроме того, работникам завода начислена компенсация за несвоевременную выплату зарплаты, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.