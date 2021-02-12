Автоинспекторы призывают владельцев машин отказаться от поездок в ближайшие выходные

В прошлые выходные из-за резкой смены погоды в авариях погибли 18 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Свердловской области призвали водителей отказаться от поездок на личных автомобилях на время ухудшения погодных условий. В ближайшие выходные в регионе ожидается существенное потепление, из-за чего на дорогах возможно увеличение аварий. Автоинспекторы просят воздержаться от превышения скорости и опасных обгонов, также они настоятельно рекомендуют использовать ремни безопасности и перевозить детей в специальных креслах.

- Пешеходам следует помнить, что на заснеженном, мокром и обледеневшем покрытии дороги автомобиль не сможет остановиться мгновенно, - сообщают в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В прошлые выходные резкая смена погоды привела к десяткам аварий, в которых 18 человек погибли, еще 45 получили различные травмы.