На Урале следователи ищут мигранта, от которого забеременела 15-летняя школьница

СК завел на гражданина Таджикистана уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде следователи СК завели уголовное дело на 25-летнего гражданина Таджикистана по фамилии Ганиев, которого подозревают в том, что он совратил 15-летнюю школьницу. Но местонахождение мужчины сейчас неизвестно, поэтому его пришлось объявить в розыск.

- В декабре прошлого года от врачей Ревдинской городской больницы поступила информация о том, что на учет по беременности встала несовершеннолетняя, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

Следствие выяснило, что в период с июля по август 2020 в съемной квартире подданный Таджикистана, приехавший в Россию на заработки, вступил в интимную связь с несовершеннолетней. Причем на тот момент мигрант находился на территории страны незаконно, так как его трудовой патент был уже просрочен.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Найти Ганиева пока не удалось.