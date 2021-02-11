В Екатеринбурге водитель сбил двух людей, преходящих дорогу «по зебре»

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Очередная авария с участием несовершеннолетнего пешехода произошла в Екатеринбурге. На улице Евгения Савкова водитель отечественной «десятки» сбил на пешеходном переходе маленькую девочку. Пятилетнюю малышку увезли в больницу с ушибами предплечья и подозрением на сотрясение головного мозга.

- Водитель пояснил, что двигался с небольшой скоростью. При пересечении нерегулируемого пешеходного перехода около дома №6 по улице Евгения Савкова он не заметил отца с дочерью, переходящих дорогу по зебре, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Автоинспекторы выяснили, что владелец машины имеет шестилетний водительский стаж. Раньше его не привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД опросили свидетелей происшествия, причины аварии будут установлены позже.