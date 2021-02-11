Позвонили соседи: в Краснотурьинске накрыли наркопритон

Хозяину квартиры грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске нашли квартиру, владелец которой превратил ее в наркопритон. В отдел позвонили соседи, которые рассказали, что в помещении собираются люди и употребляют запрещенные вещества. Когда полицейские прибыли на место, дверь им открыл мужчина, находившийся в наркотическом опьянении. Также в квартире находились трое гостей. Все они были известны сотрудникам ОВД именно как наркоманы.

- Также из жилища были изъяты шприцы и флаконы со следовыми остатками наркотического средства дезоморфина, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Вскоре выяснилось, что хозяин в течение двух месяцев предоставлял свою квартиру для употребления наркотиков. Ранее его уже судили за организацию притона, и он отсидел чуть больше двух лет. Освободился в 2020 году. По решению судьи гости получили по семь суток ареста, а вот владельцу помещения грозит до четырех лет лишения свободы.