В субботу в нашем регионе значительно потеплеет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области мороз скоро снова сменится приятной оттепелью. Синоптики обещают потепление уже к субботе. Сегодня, 11 февраля, согласно прогнозу Уралгидрометцентра, еще будет морозно. Днем столбики термометров покажут от -17 до -22, в горах и низинах до -27 градусов.

В пятницу, 12 февраля, будет уже немного теплее – ночью температура воздуха составит в горах и низинах до -35, на остальных территориях от -24 до -29 градусов, днем на севере и в горах от -18 до -23, в других частях региона от -10 до -15 градусов. Местами обещают небольшой снег.

В субботу, 13 февраля в регион вернуться теплые деньки. С ними, правда, снова возникнут и такие неприятности, как гололед. Так, что если вы ездите за рулем, постарайтесь отложить дальние поездки и ездите аккуратно.

Ночь столбики термометров покажут от -15 до -20 градусов, на крайнем юго-западе до -10, на крайнем севере от -25 до -30. Днем на юге от -1 до -6, на крайнем юге до +3, на севере -15,-20. Местами синоптики прогнозируют сильный снег.