В Екатеринбурге пожарные спасли мужчину из горящего дома

Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Венгерских Коммунаров ночью вспыхнул частный дом. В доме в этот момент находился мужчина. Пожарным удалось его спасти.

- В 22:40 поступило сообщение о пожаре, - рассказали в МЧС по Свердловской области. - На площади 70 квадратных метров повреждены: кровля, чердачное перекрытие, внутренняя отделка, домашнее имущество частного жилого дома.

В 22:52 пожарные локализовали огонь, еще через шесть минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в четыре часа утра. С огнем боролись 12 человек личного состава с помощью трех единиц техники.

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