В Свердловской области выросла смертность населения

В декабре 2020 года на 71% выросла смертность населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области резко вырос уровень смертности населения. По данным Росстата в декабре 2020 года умерло 7982 человека, годом ранее в этом же месяце скончалось на 71% меньше: зарегистрировано 4654 смерти свердловчанин.

- Также в регионе выросла рождаемость, в последнем месяце 2020 на свет появились 3825 младенцев, что больше на 5,7 %, если сравнивать с прошлым годом, - рассказали в пресс-службе Росстата.

Всего за 2020 год естественная убыль населения Свердловской области составила больше 23 тысяч человек.