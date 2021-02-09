В Екатеринбурге до конца недели сохранится морозная погода

Морозы продержатся до конца недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Морозная погода в Екатеринбурге продержится еще несколько суток. По сообщениям синоптиков в ночь на 10 февраля столбики термометров опустятся до минус 29 градусов. В дневное время потеплеет до минус 21 градуса.

- Ближе к 11 февраля температура существенно повысится: воздух прогреется до минус 15 градусов, - сообщают в уральском гидрометцентре.

К концу рабочей недели мороз снова усилится, похолодает до минус 25 градусов. Осадков не ожидается, возможна небольшая облачность.