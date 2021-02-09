В Свердловской области впервые с ноября зафиксировано меньше 300 случаев COVID-19 за сутки

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии сейчас составляет 73 377 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области начало снижаться количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так сегодня, 9 февраля, оперштаб сообщил о 289 новых заболевших. Впервые с ноября число выявленных заразившихся за сутки стало ниже трехсот.

Напомним, что общее число заболевших с начала пандемии сейчас составляет 73 377. Из них 66 144 выздоровели и были выписаны из больниц. Погибли от COVID-19 с начала пандемии 2 157 человек.