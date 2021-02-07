Троллейбусы встали: на Уралмаше затопило дорогу

Фото: скриншот с видео

На Уралмаше из-за коммунальной аварии затопило дорогу. Как рассказали очевидцы группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», на проспекте Космонавтов из-за прорыва трубы вода растеклась по проезжей части.

- Проспект Космонавтов, 45. Прошло полчаса, вода только прибывает, пешеходам по светофору уже не перейти. Встали троллейбусы, высаживают пассажиров, так как им не проехать по левому ряду, там меньше воды. Коммунальных служб не видно, - рассказывают очевидцы.

В ЕМУП ТТУ подтвердили информацию о том, что троллейбусы встали. Также там рассказали, что коммунальщики расчищают дорогу и скоро движение будет восстановлено.

Как рассказали читатели «КП-Екатеринбург», вода начала затекать на станцию метрополитена.

Фото: читатель

- Вода внутрь спускается. Сотрудники метро и полиция закрыли сход, - рассказывают очевидцы. - Сейчас разлив на обе стороны дороги и к ТЦ Омега.