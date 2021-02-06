За сутки из Екатеринбурга вывезли еще 12 тысяч тонн снега

Днем в субботу уборкой города занимались уже 187 единиц техники. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коммунальные службы Екатеринбурга отчитались о том, как прошла уборка города от снега. В ней за минувшую ночь участвовали 334 единицы дорожной техники. Днем уборкой города занялись 374 дорожных рабочих при участии уже 187 единиц техники.

- Всего за сутки полигоны приняли более 12 тысяч тонн снега, на дорогах и тротуарах использовано 7,2 тонны противогололедного материала и более 11 тонн мелкофракционной щебенки, - уточняют в администрации Екатеринбурга.