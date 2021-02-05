Журналисты Урала вступились в защиту фотографа 66.ru, задержанного на митинге

Алексей Школа был задержан, когда по редакционному заданию освещал митинг в Екатеринбурге 23 января. Фото: 66.ru

Журналисты нескольких изданий Екатеринбурга вступились за своего коллегу, фотокорреспондента 66.ru, Алексея Школу. 23 января, когда Алексей по работе делал фотографии митинга в сквере у Драмтеатра, его задержали. Позже Верх-Исетский районный суд города приговорил его к 30 часам обязательных работ.

Сайты городских изданий сегодня опубликовали коллективное обращение к начальнику областного полицейского главка, региональному руководству Росгвардии, прокурору Екатеринбурга и уполномоченному по правам человека в Свердловской области.

В нем они просят провести служебную проверку действий сотрудников ОМОН и отдела полиции №9 Екатеринбурга, опубликовать результаты проверки и применить меры прокурорского надзора за судебным процессом над Алексеем Школой во второй инстанции, чтобы не допустить судебных ошибок, нарушений российского законодательства и ущемления прав журналистов.

- Полицейские знали, что Алексей — журналист. Копию редакционного задания, подписанного главным редактором 66.RU, они приложили к протоколу. Этот документ присутствует и в материалах судебного процесса, - сообщается в коллективном обращении.

Среди тех, кто поставил подписи под коллективным обращением, к 15.00 пятницы были журналисты изданий 66.ru, РБК Екатеринбург, ЕАН, Е1.RU, АН «Между строк», Znak.com, It’s My City, Коммерсантъ-Урал, КРИК-ТВ, The Village Екатеринбург, Урал. МБХ медиа, Комсомольская правда – Екатеринбург, Правда УрФО, Новый День…