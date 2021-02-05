В Екатеринбурге задержали суши-повара, который сменил имя, чтобы укрыться от Интерпола

Задержать его удалось сотрудникам ДПС. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Два года назад на скамье подсудимых в Екатеринбурге оказался повар суши-бара, обвинявшийся в грабеже – он с подельниками отнял у подростка наушники. Его приговорили к условному наказанию. Однако приходить отмечаться мужчина отказывался, в связи с чем условное лишение свободы ему сменили на реальное. Но найти его оказалось непросто, так как в июле 2020 года он уехал в Кыргызстан, где сменил имя.

- Он был объявлен в розыск. Установить его местонахождение на территории РФ не удавалось, - уточняют в ГУФСИН России по Свердловской области. - В ходе проведения сотрудниками отдела розыска ГУФСИН розыскных мероприятий организовано взаимодействие с НЦБ Интерпола.

Когда же выяснилось, что он сменил паспорт, в розыск он был объявлен еще и по своему новому имени. Накануне машину с ним остановили сотрудники ДПС. После проверки документов его задержали.

- На словах задержанный пояснил, что хотел жить в Екатеринбурге и устроиться поваром в суши-бар, - уточняют в ГУФСИН по Свердловской области. - После задержания он помещен в СИЗО № 1 Екатеринбурга и его срок начнет истекать с момента задержания. Физическая сила и специальные средства к задержанному не применялись.