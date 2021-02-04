Житель Екатеринбурга отсудил у химчистки 240 тысяч рублей за испорченный сарафан

Судебная экспертиза показала, что в дефектах сарафана виновата именно химчистка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местный житель смог отсудить у химчистки 240 тысяч рублей за испорченные вещи. История началась еще в августе 2018 года, тогда молодой человек сдал в химчистку женский пиджак и сарафан, чтобы пришить крючки и почистить изделия, за услугу он заплатил 860 рублей. Когда он получил вещи назад, выяснилось, что на сарафане появились дыры, его полотно пожелтело, изделие потеряло прежний вид.

Молодой человек попытался выяснить, из-за чего были получены такие повреждения. После этого он потребовал от индивидуального предпринимателя выплаты рыночной стоимости дорогого сарафана марки «ALAIA», в тот момент он стоил 100 тысяч рублей. Однако ему отказали.

- Мужчина обратился в суд, чтобы защитить свои права потребителя. В иске он указал, что требует двукратную стоимость сарафана «ALAIA», штраф за неудовлетворение требований потребителя, а также компенсацию морального вреда, всего 261 тысяча рублей, - сообщает пресс-служба свердловского областного суда.

Экспертиза определила, что из-за нарушений технологии чистки на сарафане стоимостью 1749 евро появились дефекты, после которых использовать изделие по назначению невозможно.

По решению суда с химчистки взыскали двукратную стоимость изделия в размере 159 159 рублей, компенсация морального вреда – 3 тысячи рублей, штраф – 81 079 рублей.