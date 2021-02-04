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Уральский режиссер и драматург Василий Сигарев стал новым героем выпуска Youtube-канала «ВДудь». Именно для этого журналист Юрий Дудь приезжал в Нижний Тагил 19 января. Напомним, что всероссийскую славу Сигарев обрел после выхода на экраны фильма «Страна Оз».

Сигарев рассказал, что в Нижнем Тагиле учился на учителя и даже подрабатывал охранником.

- Когда автоматические ворота сломались – я веревочку поднимал. Такая работа была. Работа мечты. Я писал в это время по ночам. Я почти все ранние коммерческие пьесы написал. Это же удобно. Там я работал четыре месяца, - рассказал в интервью Сигарев.

Новый выпуск длится два часа.