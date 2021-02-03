В Екатеринбурге местная жительница организовала притон в массажном салоне

Притон работал три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить местную жительницу, которая организовала притон в своем массажном салоне. Полицейские выяснили, что с 2016 по 2019 год помимо стандартной работы сотрудницы оказывали клиентам дополнительные услуги интимного характера за деньги.

- В апреле 2019 года при проведении сотрудниками Отдела по борьбе с преступлениями в сфере нравственности ОУР УМВД России по Екатеринбургу незаконная деятельность была пресечена, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

На женщину завели уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией», ее отпустили под подписку о невыезде и с обязательством о надлежащем поведении. Дело рассмотрит Верх-Исетский районный суд.