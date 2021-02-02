В Екатеринбурге началось строительство нового общежития для УрФУ

Фото: строительная компания «Группа ЛСР»

В Екатеринбурге в районе Втузгородка началось возведение нового корпуса общежития Уральского Федерального университета. Строители уже подготовили площадку, вырыли большой котлован и забили первые сваи. Планируется, что работы будут завершены к концу 2022 года. Первыми жильцами станут волонтеры Всемирных летних студенческих игр 2023 года. Проектировщики заявляют, что в комфортных условиях смогут проживать до 1328 студентов.

- Проект был разработан с учетом современных требований. Для студентов предусмотрено проживание в квартирах-ячейках, состоящих из двух комнат, прихожей, кухни-ниши и раздельного санузла. Всего таких ячеек предусмотрено 332, - рассказывают в пресс-службе фирмы застройщика.

Строители учтут все пожелания студентов: в здании появится кафе, фитнес-центр. Для людей с ограниченным возможностями будет предусмотрена безбарьерная среда.