Из-за коронавируса свердловчане стали реже пользоваться поездами

Объем перевозок поездами дальнего следования снизился почти на 40%
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Из-за пандемии коронавируса в Свердловской области снизился пассажиропоток на железной дороге. К такому выводу пришел заведующий кафедрой экономической теории Уральского института управления – филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент Даниил Вышегородский.
- От пандемии экономически пострадали все отрасли, связанные с пассажироперевозками. Объем пассажиропотока Свердловской железной дороги в прошлом году сократился на четверть, то есть в таком же соотношении, как и у ОАО «РЖД» в целом. Объем перевозок поездами дальнего следования снизился почти на 40 %, потери пригородного сообщения составили около 20 %, - считает экономист.
Также Даниил Вышегородский рассказал, что в прошедшем году пассажиропоток упал по всей стране на 28 %, а вот число людей, пользующихся услугами транспортной авиации, сократилось на 46 %.
Эксперт связывает снижение числа поездок у людей с развитием удаленных форм работы и обучения. Также в целом сократилось и число деловых поездок.
На фоне этого увеличилось использование личного транспорта. Люди стали чаще пользоваться личными авто, чтобы избежать нежелательных контактов в период пандемии.
Даниил Вышегородский уверен, что после пандемии пассажиропоток полностью восстановится. В первую очередь, за счет поездок россиян на отечественные курорты.