В Екатеринбурге владелец внедорожника стал пешеходом и «невыездным» из-за долгов в тринадцать миллионов

Фото: предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге водителя Ауди Q7 лишили автомобиля и возможности выезжать за границу. Все потому что молодой человек перестал выплачивать кредиты и налоги, накопив многомиллионные долги. По данным пресс-службы судебных приставов в Свердловской области, общая сумма, которую задолжал уралец, составила тринадцать миллионов рублей по кредитам и 12 тысяч рублей по налогам.

- Мужчина уклонялся от уплаты задолженностей и скрывал свой автомобиль. В ходе разыскных мероприятий было выявлено, что должник припарковал транспортное средство на стоянку возле ресторана быстрого питания в Екатеринбурге. В отношении транспортного средства составлен акт описи (ареста) имущества, внедорожник погрузили на эвакуатор и передали на ответственное хранение специализированной организации, - рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Также должнику ограничили выезд за границу, пока он не заплатит всю сумму. Иначе автомобиль будет продан на торгах в счет долга.