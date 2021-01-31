Екатеринбург продолжают чистить от снега

Улицы Екатеринбурга чистят от снега в круглосуточном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за субботу, 30 января, с улиц вывезли 13 тысяч тонн снега. Работы по очистке города продолжаются и в воскресенье.

Сейчас на дорогах и тротуарах всех районов уральской столицы трудятся 335 рабочих и 215 единиц техники. Об этом информирует ИА «Уральский меридиан».

Днем, в субботу, с улиц вывезено 4 678 тонн снега, а ночью 9 153 тонны снега. Наиболее активная фаза работ приходится на темное время суток, когда проезжая часть более свободная.

Также на тротуарах, пешеходных переходах и остановках общественного транспорта рассыпано 3,4 тонны противогололедных материалов, а также 18,3 тонны мелкофракционного щебня.