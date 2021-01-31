В Нижнем Тагиле на ремонт роддома потребуются дополнительные деньги

Отремонтированное здание роддома на Вагонке. Фото: ГБ №1 Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле на второй этап капитального ремонта роддома на Вагонке потребуется дополнительное финансирование и около одного года времени. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

На первый этап работ, который уже завершен, было потрачено 130 миллион рублей. Учреждение должны были открыть еще в ноябре 2020 года, однако ремонт сделать не успели.

Во время первого этапа работ в учреждении заменены кровля, окна, выполнена внутренняя и внешняя отделка здания, полностью заменены системы канализации, отопления и водоснабжения. Кроме этого, установлена новая пожарная сигнализация.

В ближайшее время будет проведен аукцион по выбору организации для ремонта лестничных маршей.