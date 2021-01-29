В Свердловской области появится социальная сеть для пенсионеров

В сети пенсионеры смогут записаться к врачу, вести блоги и просматривать обучающие курсы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области появится специальная социальная сеть для пожилых людей. Здесь пенсионеры смогут общаться между собой, вести блоги, слушать и смотреть образовательные курсы, записываться к врачу. Также на базе сети может появиться интернет-магазин. Информация будет подаваться доступным языком.

- Соцсеть восполнит потребность пожилых людей в общении. Кроме того, она будет содержать разделы с информацией по востребованным направлениям: здравоохранение, правозащита, культура и образование, - рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области.

Сейчас разработчики сервиса выясняют целевую аудиторию проекта. Исходя из нее, будут создаваться актуальные запросы и предложения