Обменяла старые деньги: в Нижнем Тагиле девушки обманули пенсионерку

Пенсионерка получила купюры от банка приколов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле две мошенницы под видом социальных работников обманули пожилую женщину. 79-летняя пенсионерка рассказала, что она открыла дверь неизвестным девушкам. Они сообщили ей, что сейчас идет обмен старых денег на новые купюры. Женщина согласилась поменять пять тысяч рублей, которые были у нее в кошельке.

- Уже после ухода «соцзащитниц» пенсионерка внимательнее рассмотрела банкноты и обнаружила обман: незваные гостьи оставили пенсионерке билеты банка приколов, - рассказали в межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское».

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако пенсионерка не смогла описать обманувших ее девушек.