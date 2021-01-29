В августе «Альфа-Банк» подал иск , в котором просил взыскать с досрочно всю сумму кредита в размере 785 793 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд поставил точку в деле жителя Екатеринбурга Аяза С. против «Альфа-Банка». Финансовая организация пыталась взыскать с мужчины более 700 тысяч рублей за, якобы, просрочку по кредиту. Но суд встал на сторону клиента.

С 2018 года Аяз выплачивал в месяц по 25 900 рублей, но весной 2020-го был вынужден взять «кредитные каникулы» на три месяца, так как его заработок существенно снизился.

- Заявление было принято сотрудником банка. После снятия ограничительных мер и возобновления деятельности предприятия, в котором работает Аяз, он погасил возникшую текущую задолженность за период с апреля по август 2020 года, - отмечают в пресс-службе суда.

Несмотря на это в августе «Альфа-Банк» подал иск в Кировский районный, в котором просил взыскать с Аяза досрочно всю сумму кредитной задолженности в размере 785 793 рублей, а также неустойку и пошлину. Но суд оставил иск без удовлетворения, апелляция также успеха не принесла.

- В установленный законом срок банк не дал ответа Аязу С. на его заявление о приостановлении исполнения заемщиком своих обязательств, доказательств иного в деле не имеется. В этой связи оснований требовать возврат всей кредитной задолженности у «Альфа-Банка» не возникло, - добавили в областном суде.