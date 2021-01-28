В Екатеринбурге УФАС воюет с рекламой проституток

Реклама интимных услуг незаконна, как и сами интимные услуги Фото: Борис КУДРЯВОВ

Свердловское УФАС объявило войну рекламе услуг проституток, которая завуалировано размещается на АЗС, рекламных щитах и даже в известном в Екатеринбурге журнале «Стольник».

Пиар оказание интимных услуг за деньги завуалировано под рекламу мужских салонов, СПА-салонов и массажных салонов. На это раз в поле зрения специалистов УФАС в Екатеринбурге попали сеть салонов «ВИП» и «РАЙ», салон «Мерси», сеть салонов «Распутин», «Империя», «Монархия» и «Анархия», а также салон «Тропики».

- В рассматриваемой Свердловским УФАС России рекламе всегда отсутствует часть существенной информации, что позволяет рекламодателю завуалировать фактически осуществляемую деятельность под услуги массажа. Отсутствие в рекламе части существенной информации является нарушением части 7 статьи 5 Закона о рекламе, - рассказывают в пресс-службе надзорного ведомства.

Здесь говорят, что уже возбудили четыре дела о нарушении закона. К уголовной ответственности привлечены руководители салонов «ВИП» и «Анархия», возбуждены уголовные дела в отношении салонов «РАЙ» и «Мерси».

Административное преследование из-за незаконной рекламы ведется и в отношении рекламодателя, и в отношении тех, кто эту рекламу размещает.