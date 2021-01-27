В Свердловской области не было пациентов с тяжелыми осложнениями после вакцины от коронавируса

По словам заместителя минздрава региона Екатерины Ютяевой, реакция на прививку у всех индивидуальная, но все переносят легко Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области не зафиксировано тяжелых осложнений от вакцины против коронавируса. Как заявила заместитель минздрава в регионе Екатерина Ютяева, с начала января прививку от ковида сделали 14 тысяч жителей. Все они легко это пережили, летальных случаев не было.

- Реакция сугубо индивидуальна. Согласно исследованиям, считается, что вакцина безопасна и эффективна до 90%. На сайте Госуслуг вакцинированный имеет возможность вести дневник самоконтроля, - сказала Екатерина Ютяева.

Отметим, вакцинация от коронавируса началась в Свердловской области в январе. В первую очередь прививку сделали врачам, учителям и пожилым людям. Теперь на очереди все остальные. Планируется привить 1,76 миллиона человек на Среднем Урале.