В Екатеринбурге появился сервис отслеживания работы снегоуборочной техники

Вся техника оборудована GPS-датчиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появился сервис, который позволяет отслеживать в онлайн-формате местоположение снегоуборочной техники и понять, на каких участках идут работы. Приложение появилось инициативе мэрии города. Пока что сервис функционирует в тестовом режиме. Чтобы его использовать, необходимо зайти на сайт администрации.

- Вся техника оборудована GPS-датчиками, они позволяют отслеживать маршрут ее движения и скорость. Горожане могут посмотреть, где работает дорожная техника, закрепленная за определенным районом, - объясняют в пресс-службе мэрии.

Чтобы понять, где конкретно проходят работы, необходимо постоянно обновлять страницу. Кроме того, разработчики открыли линию обратной связи по тестированию сервиса. Каждый может предложить свою идею для улучшения работы приложения.