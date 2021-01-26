Губернатор Свердловской области представил нового заместителя

Фото: «Instagram» Евгения Куйвашева

Нынешний мэр Каменска-Уральского, Алексей Шмыков, у которого в ближайшее время истекает срок руководящих полномочий, продолжит свою работу в правительстве Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева.

- Алексей Викторович принял мое предложение о переходе в правительство области на должность моего заместителя, - сообщил губернатор на свой личной странице в «Instagram».

Пока неизвестно, какие вопросы будет курировать Алексей Шмыков. Глава региона пообещал, что все начинания при нынешнем мэре будут продолжены, а достигнутые результаты сохранены.