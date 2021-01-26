У губернатора попросили денег на технику для уборки Екатеринбурга

Техника отслужила свой срок, но замены ей нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург расчищают от снега при помощи изношенной техники: у 298 из 412 спецмашин истек срок эксплуатации. Чтобы обновить парк техники для уборки уральской столицы, нужно 500 миллионов рублей.

Именно такую сумму попросил и.о. мэра Екатеринбурга Алексей Орлов у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом на заседании Екатеринбургской гордумы сообщил заместитель мэра уральской столицы по вопросам транспорта и благоустройства Алексей Бубнов. Деньги могут быть выделены при корректировке бюджета.

- Мы подготовили заявку на 500 миллионов рублей и рассчитываем, что при корректировке областного бюджета нам дополнительные деньги дадут, - рассказал Алексей Бубнов на заседании Гордумы.