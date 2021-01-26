ГИБДД Нижнего Тагила временно возглавил Александр Зверев

В ГИБДД Нижнего Тагила - новый начальник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новым временно исполняющим обязанности начальника ГИБДД Нижнего Тагила стал Александр Зверев, а бывший врио Сергей Бернгардт назначен его заместителем. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Ранее Александр Зверев занимал должность руководителя отдела охраны общественного порядка в полиции Нижнего Тагила.

До конца 2020 года на должности главы ГИБДД города работал Анатолий Чернов, который был вызван в ФСБ Свердловской области на допрос в качестве свидетеля.